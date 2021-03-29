В Укрзализныце сообщили о задержке рейсов из-за схода поезда "Интерсити" с рельсов. Список
В "Укрзализныце" сообщили о вынужденной задержке семи поездов из-за схождения с рельс в Славгороде Днепропетровской области поезда "Интерсити".
Об этом сообщает пресс-служба УЗ на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 29 марта.
По их данным, поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов. Посадка на этот поезд по Днепру планируется в 19:30. Пассажиров бесплатно размещают в залах ожидания.
С опозданием на ориентировочно 1-2 часа проследуют поезда:
- №070 Мариуполь - Львов;
- №738 Запорожье - Киев;
- №012 Новоалексеевка - Киев;
- №010 Мариуполь - Киев;
- №116 Бердянск - Киев;
- №088 Новоалексеевка - Ковель.
"Точное время опоздания может корректироваться и зависеть от хода восстановительных работ, которые до сих пор продолжаются. Указанные выше рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости. Просим пассажиров с билетами на эти рейсы с пониманием отнестись к ситуации, а также бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах", - добавили в пресс-службе "Укрзализныци".
Восстановительные работы на поврежденном участке железнодорожных путей продолжатся ночью.
В то же время в УЗ сообщили, что точное время опоздания может корректироваться и зависеть от хода восстановительных работ.
Семь рейсов будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости.
В УЗ просят пассажиров следить за информацией о возможных новых задержках.
Напомним, днем в понедельник, 29 марта, шесть из девяти вагонов поезда "Интерсити" Киев-Запорожье с почти сотней пассажиров внутри сошел с рельсов за 50 километров до конечной станции. В результате происшествия никто не пострадал.
Также мы рассказывали, что как в Днепре трамвай сошел с рельс и едва не вылетел на дорогу.