В "Укрзализныце" сообщили о вынужденной задержке семи поездов из-за схождения с рельс в Славгороде Днепропетровской области поезда "Интерсити".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 29 марта.

По их данным, поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов. Посадка на этот поезд по Днепру планируется в 19:30. Пассажиров бесплатно размещают в залах ожидания.

С опозданием на ориентировочно 1-2 часа проследуют поезда:

№070 Мариуполь - Львов;

№738 Запорожье - Киев;

№012 Новоалексеевка - Киев;

№010 Мариуполь - Киев;

№116 Бердянск - Киев;

№088 Новоалексеевка - Ковель.

"Точное время опоздания может корректироваться и зависеть от хода восстановительных работ, которые до сих пор продолжаются. Указанные выше рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости. Просим пассажиров с билетами на эти рейсы с пониманием отнестись к ситуации, а также бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах", - добавили в пресс-службе "Укрзализныци".

Восстановительные работы на поврежденном участке железнодорожных путей продолжатся ночью.

В то же время в УЗ сообщили, что точное время опоздания может корректироваться и зависеть от хода восстановительных работ.

Семь рейсов будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости.

В УЗ просят пассажиров следить за информацией о возможных новых задержках.

Напомним, днем в понедельник, 29 марта, шесть из девяти вагонов поезда "Интерсити" Киев-Запорожье с почти сотней пассажиров внутри сошел с рельсов за 50 километров до конечной станции. В результате происшествия никто не пострадал.

Также мы рассказывали, что как в Днепре трамвай сошел с рельс и едва не вылетел на дорогу.