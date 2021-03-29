Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ рассматривает все гипотезы о происхождении коронавируса. Он считает, что все они требуют дальнейшего изучения.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, которая прошла в Женеве 29 марта.

"Как я уже сказал, все гипотезы рассматриваются", - сказал гендиректор ВОЗ, добавив, что их "нужно дальше изучать".

ВОЗ планирует во вторник обнародовать доклад о февральской миссии специалистов организации в Ухань. Ее целью было определить источники происхождения нового коронавируса.

По итогам поездки эксперты ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем в результате утечки начал распространяться за ее пределами.

Между тем согласно проведенному в Украине опросу, 71% украинцев считают, что коронавирус создали искусственно, 40% из них - чтобы уменьшить население.