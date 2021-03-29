Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что схемы по уклонению (минимизации) уплаты налогов реализуются с помощью расчетов наличными, поэтому стоит стимулировать безналичные расчеты.

Об этом пишет ZN.UA.

По его словам, для оптимизации налоговой нагрузки следует в том числе снизить лимит на расчеты наличными.

"...Схемы с "оптимизации" налоговой нагрузки реализуются с помощью наличных расчетов, ведь в таком случае невозможно идентифицировать ведения хозяйственной деятельности через механизмы банковского мониторинга. В таких условиях следует стимулировать безналичные расчеты, в том числе путем снижения лимитов на расчеты наличными и совершенствование системы контроля за наличными расчетами", - заявил Любченко.

Он добавил, что с начала 2020 года объем только гривневой наличности в экономике Украины вырос на 34%.

"Однако определить, какая часть этого прироста обусловлена ​​предусмотрительной поведением экономических агентов на фоне карантина, а какая - результатом увеличения теневого товарооборота, достаточно трудно", - добавил председатель Налоговой.

По его словам, также необходимо усилить контроля за деятельностью ФОП.

Председатель Налоговой заявил, что сейчас "распространена практика осуществления под прикрытием ФОП своей деятельности крупным бизнесом и торговыми сетями".

"Это требует усиления аналитической работы по выявлению случаев умышленного" дробление "деятельности предприятий и сетей и распространение требований по использованию физическими лицами-предпринимателями фискальных регистраторов расчетных операций", - добавил он.

Напомним, ранее Налоговая служба ввела единый счет для уплаты налогов. Это связано с тем, что предприниматели платят налоги не на тот адрес.

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