Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата, лидера партии "За будущее" Игоря Палицы. Это произошло еще 20 января по заявлению Центра противодействия коррупции.

Об открытии дела сообщается на сайте Центра.

Как сказано в заметке, Центр противодействия коррупции обращался в Офис генпрокурора с заявлением о возможном совершении преступления Палицей, а именно легализации (отмывании) незаконно полученных доходов (статья 209 Уголовного кодекса Украины).

В заявлении приводились данные, свидетельствующие, что "Палица был и остается преданным партнером олигарха Игоря Коломойского и использует в его интересах свои полномочия народного депутата. Палица не декларирует свое имущество и сам признал, что умышленно переоформил право собственности на бывшую жену, с которой поддерживает тесные связи, и сына".

Также в заявлении было указано, что задекларированные расходы Палицы в 2015-2016 и 2018-2019 годах превышали уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом с участием Палицы якобы носили признаки отмывания средств.

Офис генпрокурора открыл соответствующее уголовное дело в январе, однако известно об этом стало только сейчас. Производство ведет ГБР.

"Почему вдруг сегодня всплыла информация об открытом уголовном производстве? Дело в том, что продолжается подсчёт голосов с перспективой жёсткой зарубы вокруг подтверждения результата выборов на 87-м округе в Ивано-Франковской области. Кандидат от партии За будущее и близкий соратник Палицы Александр Шевченко побеждает "слугу народа" Вирастюка по данным параллельного подсчета голосов. Но разрыв очень невелик...", - комментирует ситуация телеграмм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" приводила мнение Палицы о Коломойском после введения против олигарха санкций США.

Мы также сообщали, что в прошлом году Коломойский, Боголюбов и сын Палицы купили два нефтеперерабатывающих комплекса.