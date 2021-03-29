Президент Владимир Зеленский подписал указ №125/2021 "О внесении изменений в положение об официальных символах главы государства". Указом вносятся изменения в положение от 29 ноября 1999 №1507 "Об официальных символах главы государства".

Текст документа опубликован на сайте президента.

В соответствии с указом изменены названия некоторых служб:

отдел государственных наград Администрации президента Украины - на Фонд президентов Украины;

Служба протокола президента Украины и Отдел государственных наград Администрации президента Украины - на Службу государственного протокола и церемониала Офиса президента Украины.

В пункте 4 указа добавлен абзац: "Во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат знамени (штандарта) президента Украины на флажной мачте у резиденции президента Украины в столице Украины - городе Киеве не поднимается".

Также в знаке президента Украины, имеющего форму орденской цепи, число декоративных звеньев изменено с 12 на 16.

Из пункта 7 указа исключены со 2 по 6 абзацы, в соответствии с которыми знак президента Украины носится на шее и используется при:

приеме верительных и отзывных грамот глав дипломатических представительств иностранных государств в Украине;

вручении государственных наград Украины, президентских отличий, отличий лауреатов государственных премий Украины;

во время телевизионных обращений с посланиями к народу, а также в других случаях, если это предусмотрено нормами протокола.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее "Страна" сообщала об отмене Зеленским указа Виктора Януковича, которым назначались судьями Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касманин.

Мы также приводил комментарии юристов по поводу законности этих действий президента.