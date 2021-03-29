Печерский районный суд Киева арестовал троих подозреваемым в похищении и убийстве общественного активиста, добробатовца Александра Мандича, которого называли "Ташкент".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

В прокуратуре напомнили, убийство произошло поздно вечером 24 марта. Тогда подозреваемые, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и избивали. После этого в воскресенье, 28 марта, тело похищенного мужчины с признаками насильственной смерти нашли на территории Киевской области.

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте подозреваемых. Сейчас устанавливается мотив преступления.

Напомним, следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с нападавшими. Позже выяснилось, что злоумышленники убили похищенного и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области.

Также мы сообщали, как убийц киевского дворника на Печерске приговорили к 8 и 12 годам тюрьмы.