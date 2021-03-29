В Харькове от малярии скончалась 40-летняя женщина, которая недавно приехала из Танзании, где провела месяц.

Украинка вернулась на родину 14 марта, первые клинические симптомы заболевания (общую слабость, головную боль, повышение температуры тела до 38,7) почувствовала 19 марта, а к врачам обратилась только 23 марта. Об этом сообщается на сайте Областного лабораторного центра Минздрава.

"Ей было проведено обследование только на наличие SARS-CoV-2, обследование на малярию не проводились. 24.03.2021 заболевшая была госпитализирована в учреждение здравоохранения, где при обследовании были обнаружены возбудители тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла", - говорится в сообщении.

В Танзании женщина чувствовала себя нормально, но замечала комариные укусы. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в Африке она не проводила.

Специалисты Харьковского городского филиала лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства женщины.

По данным областного лабцентра, в 2020 году и с начала 2021 года в Харьковской области зарегистрировано восемь завезенных случаев малярии, из них - два закончились смертью (умерли харьковчане, ездившие в Африку и не проводившие индивидуальную химиопрофилактику).

Ранее "Страна" писала о том, что мама с сыном привезли в феврале малярию из Республики Конго на Закарпатье.

Также мы сообщали, что двое киевлян съездили в Танзанию и привезли в город тропическую малярию.