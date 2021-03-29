Гигантский контейнеровоз Ever Given, ранее успешно снятый с мели в Суэцком канале, покинул узкую часть водной артерии. Сейчас судно находится в Большом Горьком озере.

Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic, который предоставляет в реальном времени информацию о движении судов и их местонахождении в портах.

Контейнеровоз самостоятельно на небольшой скорости достиг Малого Горького озера, а затем вошел в Большое Горькое озеро - водоем в Египте, расположенный между северной и южной частями Суэцкого канала.

В Большом Горьком озере специалисты осмотрят Ever Given и определят, может ли он продолжить плавание.

Ранее "Страна" писала, что гигантский плавучий контейнеровоз блокировал движение по Суэцкому каналу в течение шести дней.

Мы также сообщали, что навигация по каналу уже открыта.