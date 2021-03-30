В 2021 году православные христиане отмечают Вербное воскресенье 25 апреля.

Предшествует Входу Господенему в Иерусалим всенощная служба в субботу, 24 апреля. Именно там прихожане освящают ветви вербы. Потом люди хранят их дома на протяжении года в вазе или возле икон. Считается, что они защищают жилье и его жителей от всего плохого: болезней, сглаза, неудач, проблем, катаклизмов.

В Евангелие описывается, что жители Иерусалима расстилали перед Иисусом, въезжавшим в город на осле, пальмовые ветви. В результате они наделялись чудесными свойствами. Но у нас растут другие деревья. А верба была выбрана как символ праздника, поскольку одной из первых расцветает после зимы, образует красивые бутоны и сохраняет внешний вид на протяжении целого года.

Через неделю возле Вербного воскресенья начинается Страстная неделя. Завершается она схождением благодатного огня и Пасхой 2 мая - самый большим и светлым праздником в году.

На фоне пандемии коронавируса украинцев интересуют вопросы: будет ли проводиться служба, представится ли возможность освятить вербу?

Сегодня во многих регионах Украины продолжает действовать карантин. Например, в Киеве службы в храме разрешены в случае, если на одного прихожанина выделяется социальная дистанция в 10 квадратных метров.

Будут ли действовать такие же меры через месяц? Все будет зависеть от эпидситуации в стране. Тем не менее, все мы помним весну 2020 года. Тогда тоже был локдаун. Но службы в храмах проводились, а освящение осуществлялось на улице. Важно и то, что тогда после массовых собраний в храмах заболеваемость коронавирусом пошла в рост.

Как решится вопрос в 2021 году - об этом мы оперативно сообщим на сайте и в своих социальных сетях, как только такая информация появится. Помните, что здоровье - превыше всего. Если эпидемиологическая обстановка будет такой же или более напряженной, лучше остаться дома. Прошлогоднюю вербу служители храмов рекомендуют сжигать. Новую можно окропить дома святой водой, помолиться, пообедать с семьей и таким образом встретить Вербное воскресенье.

Нынешняя неделя - Песах. А в воскресенье, 4 апреля, Пасху отмечают католики и протестанты. Желаем всем хороших праздников! Носите маски, соблюдайте дистанцию и берегите себя.