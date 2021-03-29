На украинском межбанковском валютном рынке неделя началась с укрепления гривни после четырехдневного ослабления. Курс национальной валюты укрепился до 27,955 грн/$1 с 28,000 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,945-27,965 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в понедельник сохранился на уровне 27,96 грн/$1.

Также регулятор ослабил курс нацвалюты на 30 марта – до 27,9694 грн/$1 с 27,9679 грн/$1 накануне.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 30 марта 2021 года.

BYN 1 белорусский рубль - 10.6481

EUR 1 ЕВРО - 32.9661

CAD 1 канадский доллар - 22.2147

ILS 1 новый израильский шекель - 8.3975

RUB 10 российских рублей - 3.6868

HUF 100 венгерских форинтов - 9.0993

GBP 1 фунт стерлингов - 38.6887

CZK 1 чешская крона - 1.2641

SEK 1 шведская крона - 3.225

CHF 1 швейцарский франк - 29.7658

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.2617

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 25марта составил 487,39 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $414,73 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар немного подешевел из-за ухода иностранцев с рынка, но снова вырастет в цене с понедельника.

Также мы сообщали, что из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряет по 400 млн долларов каждый час.