Во вторник, 30 марта, на большей территории Украины ожидается переменно облачная погода без осадков. В западных регионах солнце будет прятаться за облаками. А на востоке, северо-востоке и юге страны возможен небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха в восточных областях и в Сумской области опустится до -2 градусов. На остально1 территории - от 0 до +5 градусов.

В дневные часы воздух прогреется до +6-12 градусов.

В Киеве завтра будет переменно облачно без осадков. Ночью +3-5 градусов, а днем до +11.

Ранее "Страна" писала о том, каким будет погода в апреле-2021 в Украине.

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