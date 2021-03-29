Десять народных депутатов от "Голоса" выступили против действий и политики руководства партии. Нардепы потребовали проведения съезда политсилы и новых выборов руководства.

Соответствующее заявление опубликовала в своем Фейсбуке депутат Соломия Бобровская.

Нардепов не устраивает, что ценности, которые декларировались "Голосом" во время парламентских выборов, сейчас диаметральные к действиям руководства партии.

"Мы, десять народных депутатов "Голоса", не можем закрывать глаза и игнорировать то, что руководство партии отошло от демократических и антиолигархических принципов. Когда мы пытались конструктивно решить эти разногласия - на нас началось давление. Однако мы не позволим руководству партии и фракции и дальше прятаться за нашей репутацией, принимая решения, противоречащие ценностям нашим и наших избирателей", - говорится в документе.

Подписавшие заявление декларируют следующее:

они не разделяют отказ руководства от "защиты антикоррупционных органов и борьбы с коррупцией, считая зарегистрированный руководством партии и фракции законопроект №5253 давлением на НАПК";

они разочарованы отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об освобождении генпрокурора Ирины Венедиктовой;

они осуждают переговоры руководства о возможной коалиции со "слугами народа", так как не видят себя "в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета и бросает за решетку политзаключенных";

они осуждают решение руководства поддержать мемориальный проект Бабьего Яра, который "курируется и финансируется российскими олигархами";

они возмущены нарушением со стороны руководства партии "принципов внутрипартийной демократии и прозрачности".

Также депутаты считают, что сейчас руководство партии монополизировало все ресурсы, единолично принимает решение об их расходах и не желает обнародовать отчеты о потраченных партийных средствах.

Заявление кроме Бобровской подписали Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталия Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин и Ярослав Юрчишин.

Напомним, что в голосе всего 20 депутатов. То есть фактически фракция раскололась пополам.

Как писала "Страна", недовольство возможной коалицией со "слугами" зрело в "Голосе" с февраля.

Мы также сообщали, что из партии хотят выгнать шестерых депутатов, и разбирались, что происходит в этой политсиле.