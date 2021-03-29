Печерский районный суд Киева 29 марта избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о незаконном военизированном формировании Семена Семенченко. Суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

Об этом сообщает в Фейсбуке активист Юрий Хорт.

"Друга Гала (позывной Виногродского - Ред.) взяли под круглосуточный домашний арест", - написал Хорт.

Как рассказывала "Страна", экс-комбата Служба безопасности сегодня же задержала для допроса.

Напомним, 24 марта СБУ заявила о раскрытии нелегального вооруженного формирования - частной военной компании. Подозреваемыми в ее организации оказались бывший командир батальона "Донбасс" и бывший народный депутат Семен Семенченко, а также внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко.