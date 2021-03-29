Уволенных 27 марта Владимиром Зеленским судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина госохрана в понедельник не пустила в здание суда.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий суда.

"Тупицкий и Касминин пришли сегодня на работу в суд, но их не пустили представители госохраны, сославшись на указ президента", - сказали агентству в суде.

Ранее "Страна" рассказывала, что после подписания указа Зеленским лег сайт суда. Он и сейчас не работает - уже третий день.

Мы также приводили мнения юристов по поводу спорного указа главы государства.

Между тем на 12 апреля Тупицкий созвал специальное пленарное заседание Конституционного суда. На нем будут рассматривать как раз увольнение двух судей КСУ.