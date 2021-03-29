Тупицкий собирает заседание КСУ из-за своего увольнения

Конституционный суд Украины собирает заседание КСУ на 12 апреля. Об этом сообщается в распоряжении, подписанным главой ведомства Александром Тупицким. Документ опубликован в микроблоге КСУ в Тwitter.

Собрание связано с рассмотрением вопроса об увольнении указом президента Владимира Зеленского судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

К слову, в понедельник представители госохраны не пустили их в помещение Конституционного Суда, когда судьи пришли на работу, передает "Укринформ".

"Тупицкий и Касминин пришли сегодня на работу в суд, но их не пустили представители госохраны, сославшись на Указ Президента", - сказали в суде.

"Видимо замысел Тупицкого в том, что судьи откажутся подтверждать это увольнение своими голосами (а для этого нужно 12 голосов, которых у Зеленского в КСУ нет). И на этом основании Тупицкий и дальше будет заявлять, что он остается главой суда.

Но вопрос в том, что само заседание может не состояться. А самого Тупицкого и Касминина просто не пустят в здание суда. Как уже сделали это сегодня", - сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, утром в субботу, 27 марта, сайт Конституционного суда Украины перестал работать. При переходе по адресу сайта КСУ пользователям выдавало ошибку.

Примечательно, что неполадки с сайтом суда начались сразу после того, как Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Этим же указом Зеленский отменил указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Также мы сообщали, что замглавы КСУ Головатый во время заседания сел на место Тупицкого и вызвал недовольство судей.