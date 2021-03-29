В Суэцком канале возобновили навигацию после снятия с мели контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего движение по артерии 23 марта. О восстановлении навигации официально заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаба Мамиша.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов", - сказал Мамиша.

Между тем злополучный контейнеровоз, шесть дней перегораживавший Суэцкий канал, буксируют к месту временной стоянки, в Большое Горькое озеро.

По предварительным данным, на разгрузку водной артерии от скопившихся судов понадобится до четырёх дней.

Напомним, контейнеровоз почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Об успешном окончании работ сегодня объявил президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

Правда, после снятия судна с мели его опять развернуло ветром поперек канала, но, к счастью, корабль не застрял опять намертво.