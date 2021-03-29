"Остались чисто технические вопросы". В Минздраве рассказали, кто и когда получит "ковид-паспорт" в Украине
Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации уже на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для украинцев. Его получат граждане, которые сделают две дозы прививки.
Об этом рассказал Министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава
"Когда мы говорим о свидетельстве вакцинации, в нем должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предусмотрим, чтобы документ был максимально удобным", - рассказал министр.
По его словам, проект документа уже практически готов, но дата его запуска еще не согласована.
"Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифрой достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество людей", - отметил Степанов.
Напомним, 29 марта в ходе селекторного совещания президент Украины заявил, что настаивает на разработке системы "ковид-паспортизации". По мнению главы государства, это поможет сдержать распространение коронавирусной болезни.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в мире запускают вакцино-паспорта и почему для Украины это плохая идея