Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации уже на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для украинцев. Его получат граждане, которые сделают две дозы прививки.

Об этом рассказал Министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава

"Когда мы говорим о свидетельстве вакцинации, в нем должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предусмотрим, чтобы документ был максимально удобным", - рассказал министр.

По его словам, проект документа уже практически готов, но дата его запуска еще не согласована.

"Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифрой достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество людей", - отметил Степанов.

Напомним, 29 марта в ходе селекторного совещания президент Украины заявил, что настаивает на разработке системы "ковид-паспортизации". По мнению главы государства, это поможет сдержать распространение коронавирусной болезни.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в мире запускают вакцино-паспорта и почему для Украины это плохая идея