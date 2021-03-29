Руководитель "Россотрудничества", в структуру которого входит центр науки и культуры РФ в Киеве, Евгений Примаков прокомментировал заявление этой организации, где Тараса Шевченко назвали "русско-украинским поэтом".

Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 29 марта.

В своем комментарии Примаков дал понять, что в случае закрытия центра СНБО, его могут перенести из украинской столицы в Донецк или Луганск. Отметим, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о готовности рассмотреть вопрос о закрытии центра науки и культуры.

"а) Украинский культурный центр никто в Москве не закрывал, а то, что там сотрудники на работу ходить перестали - так то их, украинского МинФина и МИДа забота, не наша.

б) Если украинская власть хочет закрыть культурный центр за чтение стихов Шевченко - то кто ж им мешает себя настолько жестоко выпороть.

в) если у нас не будет культурного центра в Киеве, то он появится в других городах, не обязательно тех же самых, где есть СБУ и ВСУ с СНБУ. Там на Донбассе есть несколько. Хотите нам помочь? Валяйте", - написал Примаков.

Отметим, Россотрудничество является федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, деятельность которого направлена на развитие отношений РФ с другими странами. Представительство органа в Украине было образовано в 2007 году. Офис расположен по улице Борисоглебская, 2 в Киеве.

Напомним, российский центр науки и культуры в Киеве на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". После этого разгорелся скандал. В МИД Украины назвали это посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.

В свою очередь СНБО Украины готов рассмотреть вопрос о закрытии Российского центра науки и культуры в Киеве, если поступит соответствующий запрос.