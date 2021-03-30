Сегодня вечером лотерея EuroMillions разыграет потрясающий лотерейный джекпот в размере €125 миллионов. Лотерея EuroMillions – самая популярная транснациональная лотерея Европы, и, в сравнении с американскими лотереями, предлагает более благоприятные шансы на выигрыш любого лотерейного приза, в том числе и джекпота.

Лотерея ЕвроМиллионы невероятно популярна во всех странах Европы, но особенно растут продажи билетов в периоды супер-розыгрышей или когда джекпот достигает отметки в 100 миллионов евро и выше. Гражданам Украины возможность официально участвовать в тиражах лотереи Европы предоставляет сайт TheLotter.com, ведущий в мире сервис по продаже официальных лотерейных билетов онлайн.

"Мы рады предложить наши услуги жителям Украины, " – заявляет представитель компании Адриан Коореманс. "Вот как это работает: местные агенты TheLotter в Испании приобретут билеты от вашего имени. В качестве оплаты за услугу, сайт включает небольшую комиссию за транзакцию, а вы получите сканированную копию ваших билетов перед началом трансляции тиража. В случае выигрыша любого приза, вы получите его целиком, за вычетом налоговых сборов, где это применимо."



Евромиллионы – что, где, когда?

Лотерея Евромиллионы (EuroMillions) проводится уже пятнадцатый год. За это время она прочно закрепилась как крупнейшая лотерея континента и стала одной из наиболее популярных среди игроков со всего мира. Изначально лотерея проводилась только во Франции, Испании и Великобритании, но в дальнейшем к ним присоединились ещё несколько стран Европы, включая Австрию, Бельгию, Португалию и Швейцарию. Розыгрыши проводятся 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам.



Минимальный размер джекпота составляет 17 миллионов Евро, максимальный предел первого приза – 190 миллионов. Последним, кому удалось забрать домой эту сумму стал игрок из Великобритании, который предпочел сохранить анонимность. Это был самый крупный лотерейный выигрыш в истории страны.



Помимо самого джекпота и 12 второстепенных призовых категорий, все купившие билеты участники автоматически попадают в «раффл» – дополнительный розыгрыш с призами до 1 миллиона Евро. Победители «раффла» определяются по напечатанному на билете буквенно-цифровому коду.

Следующий розыгрыш лотереи пройдет сегодня вечером, в 20.45 по Парижу, и жители Украины могут попытаться сорвать джекпот наравне с игроками из любой другой страны мира.



Как играть в Евромиллионы онлайн?

Евромиллионы открыты для всех любителей лото вне зависимости от их географического местоположения. Если вы не проживаете в одной из стран-организаторов, вы можете приобрести лотерейные билеты онлайн через сервис «theLotter».

Пройдите регистрацию на сайте TheLotter.com Выберите лотерею EuroMillions Отметьте 5 номеров (от 1 до 50) Выберите 2 «звездных номера» (от 1 до 12) Подтвердите покупку

На сайте TheLotter.com предлагается минимальное количество полей (3 поля), за €16,8 .

Счастливые победители

Выиграть в лотерею сложно, но возможно, как показывают истории наших счастливых победителей.

Один из крупнейших лотерейных победителей на сайте: житель Багдада, который выиграл $6.4 миллиона в лотерее Орегон Мегабакс в августе 2015 г. На его примере было доказано, что нерезиденты США могут официально забрать свой лотерейный выигрыш с билетом, приобретенным онлайн на сайте TheLotter.

Удивительный выигрыш гражданина Ирака, однако, не единственный пример того, как участники лотерей онлайн на TheLotter.com выигрывают в лотереи и успешно забирают свои выигрыши. Так, пенсионерка из Панамы сумела выиграть $30-миллионный джекпот в лотерее Флорида Лото в июле 2017 г.

Джекпот лотереи EuroMillions может быть сорван уже сегодня. Как и резиденты Испании или Франции, вы тоже можете принять участие в тираже и попытаться выиграть огромный джекпот! Участвуя в тиражах EuroMillions из Украины онлайн на сайте theLotter.com, ваши шансы на выигрыш ровно такие же, как и шансы тех, кто покупает лотерейные билеты в киосках на территории Испании.