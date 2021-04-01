Лунный посевной календарь на апрель 2021 года. Фото с сайта pixabay.com
Лунный посевной календарь на апрель 2021 года. Фото с сайта pixabay.com

Наконец-то наступил апрель! Температура воздуха днем все реже будет ниже +10 градусов. Ожидается много солнечных дней, свежий воздух вперемешку с запахами цветущих деревьев, первые длительные прогулки на природе и пикник. 

С большим нетерпением апреля ждали огородники, садоводы и цветоводы. Люди уже проращивали рассаду, закупали семена и удобрения, новые инструменты - все это обязательно пригодится. 

С апреля в огороде уже большой фронт работы. Можно высаживать лук, ранний картофель, горох и фасоль, тыкву, чеснок, капусту, томаты, огурцы, бахчевые, разные виды салатов и многое другое. В саду - виноград, сливу, шиповник, яблоню, землянику, а также ухаживать за деревьями и кустарниками: обрезать, прививать. Без дел не останутся и цветоводы. Они могут заниматься и однолетники, и многолетники, и домашними растениями. 

Когда работать в огороде, саду и на клубе, чтобы труд пошел впрок, а результат радовал? Рекомендовано все делать по лунному посевному календарю, который мы публикуем ниже на весь апрель - он в таблице и по дням. Отдельно - аналогичный календарь на 2021 год

Одевайтесь по погоде, наслаждайтесь природой, весной и работой с землей. Она, помимо бонуса в виде урожая, наполняет жизненными силами и энергией.

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