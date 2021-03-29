Фасад Офиса президента уже полностью очищен от последствий погрома.

Клининговая служба завершает работы по очистке здания от надписей, которые оставили после себя сторонники Стерненко на акции 20 марта.

Сейчас на месте находятся только два сотрудника, один из которых натирает гранитные плиты до блеска. Это завершающий этап работ.

Сотрудники клининговой компании признались "Стране", что отмывать краску было очень сложно.

"Поверхность плитки пористая, краска глубоко проникает, а химия снимает только верхний слой. Приходилось по два раза мыть. Краска ещё и хорошая была, дорогая, распыляли ее толстым слоем, сильно въелась. Намучились. Еле отмыли за неделю", - рассказали "Стране" сотрудники клининговой компании.

Сейчас о погроме Офиса президента напоминают только отсутствующие двери на главном входе в здание.

Сейчас о погроме Офиса президента напоминает лишь отсутствие входных дверей, которые отправили на реставрацию.

Также мы сообщали, что Комитет рекомендовал Раде принять постановление об осуждении погрома на Банковой.