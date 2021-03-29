Поезд "Интерсити" мог сойти с рельсов неподалеку от Запорожья из-за проблем с рельсами. Машинисту пришлось делать экстренную остановку состава, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.

Об этом сообщил глава филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть предварительный комментарий машиниста, что была проблема с путями, но это все будет на месте комиссия изучать во всех деталях. Машинист сразу среагировал и это один из факторов, который позволил обойтись без жертв", - сказал Перцовский.

Сотрудники подразделений ГСЧС, которые работают на месте инцидента с поездом Киев-Запорожье, рассказали "Стране", что спасательные службы помогают людям выйти из вагонов, а также сейчас "Укрзализниця" решает вопрос, чтобы доправить людей к месту направления.

"Спасательные службы помогают людям спускаться, сейчас ещё пассажиры есть в некоторых вагонах, дальше будем помогать им спускаться", — сообщил сотрудник с места события.

Напомним, днем в понедельник, 29 марта, шесть из девяти вагонов поезда "Интерсити" Киев-Запорожье с почти сотней пассажиров внутри сошел с рельсов за 50 километров до конечной станции. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, как в Кривом Роге хулиган разобрал железнодорожные пути, из-за чего с рельсов сошел грузовой поезд.