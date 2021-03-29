В Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне адаптивного карантина, с понедельника, 29 марта, начинается поэтапное ослабление ограничений.

Об этом в своем Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Уже сегодня местные власти распорядились снять блокпосты на въездах в регион. Тем не менее, на въезде на территорию курорта "Буковель" и у населенного пункта Поляница полицейские посты продолжат работать.

Также возобновляется работа детских садов, а при условии улучшения эпидемиологической ситуации в области, с 5 апреля возобновится очное обучение в школах для учеников 1-4 классов.

Радуцкий в свою очередь порекомендовал "не спешить с ослаблением карантина", так как "пик третьей волны в стране еще не наступил".

"Нужно очень внимательно подходить к смягчению карантина. Если снять часть из них заблаговременно, то это может спровоцировать новую вспышку коронавирусной болезни. Это особенно касается западных областей, в которых традиционно активный трафик с соседними странами. В то же время в Польше эпидемия вышла на пиковые показатели - 26 марта зафиксирован антирекорд - 35 000 инфицированных в сутки. Сегодня правительство Польши готовит введение комендантского часа", - пишет нардеп.

Тем временем власти Львова сегодня обсудят вопрос обсуждения ужесточения карантина, в частности, закрытие детских садов и приостановка общественного транспорта.

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