Автор мема с котами "Наташ, вставай, мы там все уронили" москвичка Дарья Бородулина решила запатентовать популярную фразу. Она подала в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы: "Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!"

Об этом пишут "Открытые медиа".

В Роспатенте сообщили, что приняли заявку и готовы ее рассмотреть, но выдадут ли патент на мем - пока не известно.

Ожидается, что после регистрации автор сможет использовать товарный знак для канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров.

Как рассказала сама Дарья Бородулина, она решила зарегистрировать товарный знак из-за того, что картинку стали использовать в коммерческих целях без ее разрешения.

"Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства достаточно виральны и широко разлетаются по интернету. Я встречаю их на множестве развлекательных площадок, и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко", - рассказала Бородулина.



По ее словам, из всех крупных компаний за официальным согласием на использование мема к ней обращался только производитель кошачьего корма Whiskas. Она дала на это согласие и получение роялти при этом предусмотрено не было.

Известно, что мем "Наташ, вставай, мы все уронили" впервые был опубликован в декабре 2019-го в паблике "Котизм", который администрирует Бородулина. Популярность к картинке пришла в конце февраля 2020-го, когда его начали использовать в контексте падения котировок на мировых рынках.

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