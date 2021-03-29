Доходы скандального ведущего программы "Вата-шоу" Андрея Карпова (он же Андрей Полтава) на телеканале "Прямой", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, за 2019 и 2020 годы составили почти 2,5 миллиона гривен.

Такие выводы можно сделать из декларации Карпова, которую он подал в статусе секретаря Полтавского горсовета, 27 марта.

Согласно декларации, ведущий Андрей Карпов в 2019 году заработал на "Прямом" 1 531 200 грн гонораров. Ежемесячный доход Карпова на "Прямом" составил в 2019 году примерно 127 тысяч гривен в месяц, т.е. около $5 тысяч ежемесячно.

В декларации за 2020 год, которую Карпов подал 27 марта, указывается, что он заработал в прошлом году куда меньшую сумму - всего 904800 грн, т.е. около 75 400 грн, или менее 3 тысяч долларов ежемесячно.

Таким образом за два года доходы Карпова на "Прямом" составили 2 436 000 гривен.

Напомним, ведущий "Вата-шоу" на телеканале "Прямой" Андрей Карпов стал секретарем Полтавского горсовета. До этого, его программу "Вата-шоу" неоднократно обвиняли в ксенофобии, в использовании языка вражды и в разжигании ненависти.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, какие программы на "Прямом" могут быть расценены как язык вражды, и почему в феврале Порошенко озаботился вопросом легализации канала.