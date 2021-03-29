Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given начал движение на север. Специалисты буксируют судно к озеру, где будет проведен его осмотр. Кризис, продолжавшийся с 23 марта, завершился.

Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает агентство Reuters.

На данный момент известно, что контейнеровоз отбуксировали обратно в фарватер, сейчас происходит его буксировка к Горьким озерам.

В это время движение судов по Суэцкому каналу, которое было заблокировано около недели, возобновляется.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу 23 марта. Из-за этого Европе стали грозить серьезные перебои с поставками нефти и электроники.

По подсчетам судоходной компании "Lloyd’s List", затор в Суэцком канале наносил убытки мировой торговле в размере 400 млн долларов в час.

Утром 29 марта судно Ever Given начали снимать с мели. Навигацию обещали восстановить к обеду.