Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что до середины апреля в Украине обострится ситуация с Covid-19. Только в ближайшие две недели Минздрав ожидает рост количества ковид-больных.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украине 24" в понедельник, 29 марта.

По его словам, в нашей стране минимум до 15 апреля будет длиться обострение эпидемиологической ситуации.

"Мы прогнозируем рост количества больных в течении двух недель минимум. То есть, до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине за сутки 8 346 человек заразились коронавирусом, общее число случаев Covid-19 по состоянию на утро понедельника, 29 марта, возросло до 1 652 409.

Ранее в Национальной академии наук дали неутешительный прогноз. Ученые считают, что в конце марта количество новых зараженным коронавирусом в Украине за сутки может превышать 15 000. А в начале апреля этот показатель вероятно вырастет до более чем 20 000.

Также мы сообщали, что глава Минздрава считает, что карантин в Украине продлится до конца 2021 года.