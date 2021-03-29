Бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в в растрате 8 миллиардов гривен путем злоупотребления служебным положением, объявили в розыск. Такое постановление вынес расследующий это дело детектив НАБУ, передает "Укринформ".

Следствию не удалось выяснить, где находится подозреваемый Александр Дубилет.

"Детектив вынес постановление об объявлении Александр Дубилет в розыск", - сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

Как сообщала "Страна" еще месяц назад, Александр Дубилет находится за границей и является недоступным для следствия. Несмотря на это, Офис генпрокурора объявил ему о подозрении.

"Сегодня это (его нахождение за границей - Ред.) фактически признало и НАБУ, которое ранее хвалилось "объявлением подозрения" бывшему руководителю Привата", - пишет телеграм-канал Политика страны.

В НАБУ считают, что чиновники ПриватБанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы потом скрыть это преступление.

15 марта НАБУ объявило о подозрении еще троим бывшим должностным лицам "Приватбанка".

Александр Дубилет - отец владельца Monobank и экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета.