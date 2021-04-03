Уже завтра, 4 апреля, католики и пратестанты отмечают главный праздник - Пасху. В 2021 году она почти на месяц раньше, чем у православных (2 мая).
Католическая и православная Пасха совпадают редко. Дело в том, что первые живут по григорианскому календарю, а вторые - по юлианскому.
Воскресение Христово - светлый и чудесный день, он наполняет радостью сердца прихожан. Праздник напоминает о главном событии, связанным со Спасителем.
Католики и протестанты отправляются на службу. Всех их ждет праздничный обед, подарки, добрые слова. Все смогут прикоснуться к Пасхе!
Поздравляем католиков и протестантов Украины с наступающим Воскресением Христовым! Желаем вам здоровья, благополучия, мира, счастья, любви и Божьей благодари.
"Страна" публикует красивые поздравительные открытки и стихи с католической и протестантской Пасхой на русском и украинском языках.
Пасха 2021 у католиков - открытки, картинки, поздравления
Пусть Пасха принесет тепло,
Удачу, радость и достаток,
Чтоб сердце пело и цвело,
И каждый миг был очень сладок!
Пускай Христово воскресение
Подарит каждому из нас
Любовь, цветное настроение
И блеск счастливых, ярких глаз!
@best.congrats
Все мы ждём эти волшебные звуки 🙏 #христосвоскрес #воистинувоскрес #воистинувоскресе #православие #церковныйхор #пасха #пасха2021 #врек #весна2021♬ Христос воскресе - St. Peter St. Paul Cathedral Choir of Minsk
С Пасхой светлой поздравляю!
Говорю: Христос воскрес.
Вам сегодня я желаю
Много радостных чудес.
Сбереги вас Бог от горя,
От болезней, прочих бед.
Вам желаю счастья море,
Долгих, славных жизни лет!
Счастье, радость и веселье
Пусть живут в вашей душе,
Любовь, дружба и везение
Окружают пусть везде!
В доме смеха и достатка.
Каждый миг пускай с небес
Освещает вас свет Божий,
С Пасхой, вас! Христос Воскрес!
Вітаю зі святом Великодня,
Бажаю усім благодаті,
Нехай буде разом родина вся,
Панує любов в вашій хаті.
Нехай у серцях буде радісно,
І усмішки всюди цвітуть.
І кожен хай прийде лише туди,
Де його цінують і ждуть.
Світле свято Великодня
Україною ступає...
То Христос — дитя Господнє
В сяйві неба Воскресає.
Хай дарує Він вам долю,
Без турбот і без жалю.
Про тепло Його любові,
Я для вас завжди молю!
Щирих посмішок святкових,
Щоб зігріли все навколо.
Святковий стіл, смачні напої,
Достаток для вашого дому.
Ангела турботу щиру,
Хай береже в лиху годину.
Подарить радість і добро,
І збереже в серцях тепло.