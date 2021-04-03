Уже завтра, 4 апреля, католики и пратестанты отмечают главный праздник - Пасху. В 2021 году она почти на месяц раньше, чем у православных (2 мая).

Католическая и православная Пасха совпадают редко. Дело в том, что первые живут по григорианскому календарю, а вторые - по юлианскому.

Воскресение Христово - светлый и чудесный день, он наполняет радостью сердца прихожан. Праздник напоминает о главном событии, связанным со Спасителем.

Католики и протестанты отправляются на службу. Всех их ждет праздничный обед, подарки, добрые слова. Все смогут прикоснуться к Пасхе!

Поздравляем католиков и протестантов Украины с наступающим Воскресением Христовым! Желаем вам здоровья, благополучия, мира, счастья, любви и Божьей благодари.

"Страна" публикует красивые поздравительные открытки и стихи с католической и протестантской Пасхой на русском и украинском языках.

Пасха 2021 у католиков - открытки, картинки, поздравления

Пусть Пасха принесет тепло,

Удачу, радость и достаток,

Чтоб сердце пело и цвело,

И каждый миг был очень сладок!

Пускай Христово воскресение

Подарит каждому из нас

Любовь, цветное настроение

И блеск счастливых, ярких глаз!

С Пасхой светлой поздравляю!

Говорю: Христос воскрес.

Вам сегодня я желаю

Много радостных чудес.

Сбереги вас Бог от горя,

От болезней, прочих бед.

Вам желаю счастья море,

Долгих, славных жизни лет!

Счастье, радость и веселье

Пусть живут в вашей душе,

Любовь, дружба и везение

Окружают пусть везде!

В доме смеха и достатка.

Каждый миг пускай с небес

Освещает вас свет Божий,

С Пасхой, вас! Христос Воскрес!

Вітаю зі святом Великодня,

Бажаю усім благодаті,

Нехай буде разом родина вся,

Панує любов в вашій хаті.

Нехай у серцях буде радісно,

І усмішки всюди цвітуть.

І кожен хай прийде лише туди,

Де його цінують і ждуть.

Світле свято Великодня

Україною ступає...

То Христос — дитя Господнє

В сяйві неба Воскресає.

Хай дарує Він вам долю,

Без турбот і без жалю.

Про тепло Його любові,

Я для вас завжди молю!

Щирих посмішок святкових,

Щоб зігріли все навколо.

Святковий стіл, смачні напої,

Достаток для вашого дому.

Ангела турботу щиру,

Хай береже в лиху годину.

Подарить радість і добро,

І збереже в серцях тепло.