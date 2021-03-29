 Ever Given опять заблокировавший движение по Суэцкому каналу. Скриншот

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение по Суэцкому каналу, который в понедельник удалось снять с мели, снова встав почти поперек водной артерии из-за сильного ветра, который его частично развернул. 

Об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на очевидца и источник в администрации канала.

При этом, как сообщается, несмотря на то, что судно изменило позицию, оно не село снова на мель. 

По данным источников "РИА Новости", Ever Given из-за течения вновь перегородил фарватер, но через час его отбуксируют.

Фото РИА Новости

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу 23 марта. Из-за этого Европе стали грозить серьезные перебои с поставками нефти и электроники.

Утром 29 марта судно Ever Given начали снимать с мели. Навигацию пообещали восстановить к обеду. 

Позже президент Египта объявил о снятии с мели судна Ever Given, которое почти на неделю заблокировало Суэцкий канал.

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