Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение по Суэцкому каналу, который в понедельник удалось снять с мели, снова встав почти поперек водной артерии из-за сильного ветра, который его частично развернул.

Об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на очевидца и источник в администрации канала.

При этом, как сообщается, несмотря на то, что судно изменило позицию, оно не село снова на мель.

По данным источников "РИА Новости", Ever Given из-за течения вновь перегородил фарватер, но через час его отбуксируют.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу 23 марта. Из-за этого Европе стали грозить серьезные перебои с поставками нефти и электроники.

Утром 29 марта судно Ever Given начали снимать с мели. Навигацию пообещали восстановить к обеду.

Позже президент Египта объявил о снятии с мели судна Ever Given, которое почти на неделю заблокировало Суэцкий канал.