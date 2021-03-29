Украинцы смогут въехать на Кипр с 1 апреля при соблюдении ряда условий. Кипр внес Украину в перечень стран "красной категории", из которых въезд в страну будет разрешен, передает "Интерфакс-Украина".

В документе, опубликованном на сайте пресс-службы правительства Кипра, указано, что пассажиры, прибывающие из стран "красной категории", должны пройти лабораторный анализ методом ПЦР в течение 72 часов до вылета, а затем пройти еще один лабораторный тест по прибытии в Республику Кипр.

До получения результатов теста туристы должны оставаться в самоизоляции.

Также указаны категории людей, которым разрешен въезд из стран "красной категории" на Кипр после прохождения лабораторного исследования за свой счет только по прибытии в Кипр:

граждане Кипра и члены их семей (супруги-иностранцы и их несовершеннолетние дети);

лица, проживающие на территории республики на законных основаниях;

лица, имеющие право на въезд в Республику в соответствии с Венской конвенцией.

Попадающие под эти категории должны оставаться в обязательной самоизоляции в течение 72 часов по прибытию и через 72 часа они должны пройти еще один тест ПЦР за свой счет. Если повторный тест отрицательный, они могут прекратить изоляцию, говорится в документе.

Ранее "Страна" писала о том, что кому с 29 марта необходим ПЦР-тест на границе и публиковала новые правила въезда в Украину.

Также мы сообщали, что в Украину разрешат въезд только при наличии отрицательного теста на коронавирус.