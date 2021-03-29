Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту поддержать постановление об осуждении погрома Офиса президента во время акции в поддержку приговоренного к сроку радикала Сергея Стерненко 20 марта.

Соответствующее решение на заседании в понедельник, 29 марта, поддержало большинство членов комитета.

В тексте постановления содержится призыв к правоохранительным органам дать правовую оценку события и провести полноценное расследование инцидента. Также они должны будут предоставить информацию о возможной причастности политических партий к акции.

"За" проект постановления проголосовали 16 нардепов, против его приятия выступили представители "Голоса" Сергей Осадчук и Александра Устинова, воздержались Сергей Алексеев от "Евросолидарности", Виталий Данилов из "Батькивщины" и представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Мамка.

Ранее "Страна" публиковала полный текст проекта постановления об осуждении погрома ОП, подготовленного нардепами из "Слуги народа". Решение касательно постановления парламент может принять на внеочередном заседании во вторник, 30 марта.

Напомним, сторонники Стерненко устроили погром на Банковой 20 марта. Они жгли файеры, разрисовывали фасад здания ОП, а один из них разбил стекла в дверях офиса Зеленского. В ОП оценили нанесенный ущерб в 2 миллиона гривен.