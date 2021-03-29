Одесса и Одесская область уже неделю в условиях красной зоны по заболеваемости коронавирусом. Региональный локдаун объявлен 23 марта, по его условиям закрыт весь общепит – кафе и ресторанам разрешено работать лишь на доставку. Также закрыты промтоварные магазины и рынки, спортивные клубы.

Однако это работает лишь на бумаге. На самом деле многие заведения начали работать подпольно.

Большинство крупных кафе и ресторанов действительно закрылись и не работают – таким заведениям проще пережить несколько недель локдауна, сохранив и персонал, и имидж законопослушного бизнеса. В отличие от них во все тяжкие пустились заведения помельче, которым каждый нерабочий день больно бьет по карману.

Внешне все выглядит вполне законно – на дверях висит табличка "Закрыто". Однако после условного стука "своих" посетителей свободно пускают и обслуживают. Как правило, местная полиция знает о таких нарушителях, но за определенную мзду их "не видит". Соответственно, цены "в подполье" гораздо выше, чем до локдауна, такая плата за риск.

Однако иногда подобные заведения все же попадают в скандалы.

Например, вечером 26 марта владельцы одесского кафе Mash Taproom, на Ланжероновской, 28, с посетителями забаррикадировались от полицейских. Интересно, что первоначально в заведение зашло двое полицейских, которых вызвали соседи заведения. Люди жаловались на громкую музыку в кафе. Полицейских пустили внутрь, приняв за посетителей.

Но после того как ошибка выяснилась, копов просто повалили на пол и обездвижили, держа за руки и ноги. Прибывшим на подмогу полицейским пришлось вызывать сотрудников ГСЧС. Которые просто вырезали болгаркой двери. Захваченных копов вызволили, а хозяина заведения Олега Гуца в наручниках отправили в райотдел.

Подпольно работают и многие спортивные клубы, в том числе детские.

"В мой клуб пускают только постоянных клиентов. В чате клуба в Телеграме договорились об условном стуке. Плюс нужно показать карточку клуба. Но официально клуб закрыт. Клуб только остановил запись новых клиентов и продажу им абонементов" - рассказывает одессит Юрий Т.

Тренер детского клуба по карате Константин Ш. продолжает тренировать детей в условиях локдауна.

"Тренировки проходят при детском садике, в котором я арендую помещение. Мы не закрывались, так как директриса заявила, что на детские сады локдаун не распространяется и садики не проверяют. И мы можем работать спокойно. Родители тоже довольны, дети тренируются без повязок – все уверены, что коронавирусом заражаются только взрослые люди. А опасен он только для пожилых", - пояснил тренер.

Обходят запреты и автоперевозчики. Согласно условиям красной зоны, в общественном транспорте пассажиры могут размещаться только на сидячих местах. Поэтому на остановках тут же образовались очереди, начались массовые опоздания на работу горожан из спальных районов. Предприимчивые перевозчики тут же организовали "параллельные" маршруты, которые брали на борт тех, кому не досталось мест в официальном транспорте. Выглядит схема просто – рядом с остановками транспорта останавливаются "леваки", выкрикивают номер маршрута. Цена проезда – 25 гривен.

Городские промтоварные рынки также перешли на "закрытый" режим работы. На рыночных ларьках и магазинчиках висят таблички "Закрыто", но торговцы работают. Запускают внутрь магазинов по одному человеку – каждому посетителю тут же поясняют, что он якобы заранее делал заявку на товар по интернету. А в магазин зашел чтобы забрать товар. Так же работают парикмахерские и салоны красоты – всем посетителям на всякий случай доводят, что они якобы записывались на стрижку или маникюр заранее.

"Полиция знает о том, что мы работаем, проверок и штрафов, как в первый локдаун, нет. Говорят, что на уровне мэра и обладминистрации решено, чтобы полиция не кошмарила рынки. Мэр и губернатор делают вид, что город и область в красной зоне и все соблюдают все условия. А мы делаем вид, что не работаем. Всех все устраивает", - рассказал владелец рыночного магазина по продаже автозапчастей Али.

Напомним, о том, что в Одессе готовятся ввести локдаун, рассказывал в интервью "Стране" мэр Одессы Геннадий Труханов еще 19 марта.

Вскоре Одесса перешла в красную зону карантина и там был введен локдаун

Согласно введенным ограничениям, в областном центре ограничили работу общепитов, непродовольственных магазинов, рынков, массовых и спортивных мероприятий. Вместе с тем разрешили транспортные перевозки и работу железной дороги.

В первый день локдауна "Страна" побывала в центре Одессы и прошлась по самым крупным рынкам и магазинам города, чтобы разобраться, как в областном центре соблюдают карантин.