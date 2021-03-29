Российский фонд прямых инвестиций и биотехнологическая компания Китая Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., Ltd. объявили о заключении соглашения для производства более 60 млн доз российской вакцины "Спутник V". Этот объем препарата позволит вакцинировать 30 миллионов людей. Начало коммерческого производства запланировано на май 2021-го. Об этом сообщается на сайте РФПИ

По данным Фонда, вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 57 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире The Lancet.

Ранее "Страна" писала о том, что в России заявили о готовности обеспечить "Спутником V" весь мир.

Также мы сообщали, что Еврокомиссар назвал сроки производства "Спутника V" в Европе.