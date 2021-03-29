В России ширится эпидемия половой инфекции. Особенно тяжелая ситуация - в Москве.

Об этом врач-уролог и телеведущий Евгений Греков заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Речь об урогенитальном микоплазмозе (Mycoplasma genitalium). Этот вид паразитических бактерий проявляет устойчивость к антибиотикам.



"В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином", – сказал Греков.

Инфекция может спровоцировать бесплодие и простатит и проявляется в виде цистита и гнойных выделений из уретры. Чтобы уберечься от нее, по словам уролога, необходимо использовать презервативы и не пренебрегать гигиеной.



Между тем, информацию о стремительном распространении заболевания опроверг профессор кафедры урологии Московского государственного медико-стоматологического университета Александр Говоров, пишет "РИА Новости". По его данным, нет никаких серьезных данных об эпидемии половой инфекции в России.

Напомним, ранее вирусолог предупредил об угрозе импотенции после перенесенного коронавируса.

Также мы писали о том, что китайские ученые предупредили, что коронавирус может передаваться и при сексе.