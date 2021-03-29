Правоохранители остановили работу 90 заведений, которые находятся в регионах "красной" эпидемиологической зоны и не придерживаются карантинных ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского в понедельник, 29 марта.

"Национальная полиция Украины проверила 71 000 субъектов хозяйствования по соблюдению правил карантина в 11 регионах, отнесенных к" красной "зоны. Было остановлена ​​работа 90 заведений", - рассказали в Офисе президента.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения добавило Черниговскую область в "красную" зону адаптивного карантина. На данный момент там находятся уже 11 регионов Украины.

Ранее мы рассказывали, в "красных" Черновцах мобильная бригада инспекторов выписала протокол с наивысшей суммой штрафа за несоблюдение масочного режима. Нарушителю карантинных ограничений придется выплатить от 200 до 300 необлагаемых минимумов (от 3400 до 5100 грн).

Также сообщали, что в Киеве, несмотря на локдаун, переполнены маршрутки и метро.

Между тем, глава Минздрава считает, что карантин в Украине продлится до конца года. Помимо этого, по словам министра, рост заболеваемости в нашей стране будет продолжаться еще две-три недели и достигнет рекордных отметок.