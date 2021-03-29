В Офисе президента решили отреставрировать двери ведомства, которые были повреждены в результате погрома 20 марта. Отреставрировать их гораздо дешевле, чем купить новые. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждений как к доказательствам вандализма", - говорится в сообщении.

Юлия Мендель считает, что участники погрома точно должны понести ответственность за свои действия.

"Кто пытался поджечь государственный герб Украины на табличке на входе в Офис Президента, ломал двери и окна и рисовал свастику на стене - каждый должен ответить по закону за то, что сделал, в той мере, как сделал", - добавила Мендель.

При этом она уточнила, что украинцы имеют законное право на протест.

"На Банковой часто собираются протестующие. Впрочем, ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта", - говорится в сообщении пресс-секретаря Зеленского.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение человека радикала Сергея Стерненко устроили митинг на Банковой. Акция протеста переросла в атаку на здание Офиса президента. Это был пятый по счету митинг, который проводят за Стерненко. Первый из них окончился столкновениями с полицией. Остальные акции были более мирными. А 20 марта группа поддержки радикала разбила двери здания Офиса президента и разрисовала фасад.

Геращенко назвал участников беспорядков 20 марта у Офиса президента неонацистами. Он заявил, что за погром ответят все виновные, а не только один задержанный по горячим следам. Позже он опубликовал видео как доказательство того, что митинг под ОП с самого начала планировался не как мирная акция. На нем идентифицированы люди, которые занимались погромами.

Также мы сообщали, что обрисованные двери из Офиса президента принесли на телевизионное ток-шоу.