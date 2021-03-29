Москва хочет провести видеоконференцию лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Однако речь не идет о мероприятии в нормандском формате.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Москва продолжает согласование видеоконференции Путина, Макрона и Меркель с Парижем и Берлином.

Отвечая на вопрос, почему в списке участников переговоров нет президента Украины Владимира Зеленского, Песков заявил: "Потому что речь не идет о каком-то мероприятии в формате "нормандской четверки".

По его словам, есть много и других вопросов для обсуждения, однако саммит такого формата "без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно провести".

"Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема", - сказал Песков.

По словам Пескова, обострение на Донбассе вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

"Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности", - сказал Песков.

Напомним, ранее в Германии заявили о несостоявшейся 29 марта видеоконференции Путина, Меркель и Макрона.

Также мы писали о том, что после обострения на Донбассе Ермак проводит консультации с советниками "нормандской четверки".