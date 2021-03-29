У Путина заявили об угрозе "опасного силового сценария" из-за обострения на Донбассе
Обострение ситуации на Донбассе чревато "чрезвычайно опасным силовым сценарием".
Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
По словам Пескова, рост напряженности на Востоке Украины вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы.
Перед этим Песков заявлял, что Кремль получает данные о повышении напряженности на линии соприкосновения на Донбассе. Также он сказал, что обострение ситуации может привести к провокациям.
Напомним, в конце прошлой недели четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника.
"Страна подробно разбиралась, как на Донбассе погибли четверо украинских военных и почему идет обострение.
Как сообщалось, после обострения на Донбассе глава Офиса президента Андрей Ермак провел консультации с советниками Нормандской четверки.
Также во вторник, 30 марта Рада соберется на внеочередное заседание, где обсудит ситуацию на Донбассе.