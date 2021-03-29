Обострение ситуации на Донбассе чревато "чрезвычайно опасным силовым сценарием".

Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По словам Пескова, рост напряженности на Востоке Украины вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы.

Перед этим Песков заявлял, что Кремль получает данные о повышении напряженности на линии соприкосновения на Донбассе. Также он сказал, что обострение ситуации может привести к провокациям.

Напомним, в конце прошлой недели четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника.

"Страна подробно разбиралась, как на Донбассе погибли четверо украинских военных и почему идет обострение.

Как сообщалось, после обострения на Донбассе глава Офиса президента Андрей Ермак провел консультации с советниками Нормандской четверки.

Также во вторник, 30 марта Рада соберется на внеочередное заседание, где обсудит ситуацию на Донбассе.