В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Интерфакс".

Уроженку Бахчисарая, 1955 года рождения, обвинили в том, что она в рамках сотрудничества с Главным управлением разведки Минобороны Украины собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота.

По данным суда в аннексированном Крыму, эти данные касались "сроков действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время".

Севастопольский городской суд признал женщину виновной в госизмене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Напомним, ФСБ заявила о задержании в Крыму россиянина с бомбой, который "шпионил для украинской разведки".

Также мы писали о том, что задержанный в Крыму ФСБ за шпионаж в пользу Украины оказался журналистом "Радио Свобода".