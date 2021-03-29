В Словении, где недавно открыли границы для туристов из "красных" стран, правительство решило усилить карантин. Магазины будут закрыты, школы перейдут на дистанционное обучение, а ношение масок станет обязательным везде. Ограничения будут действовать 1 по 12 апреля.

Об этом сообщает издание Total Slovenia News в понедельник, 29 марта.

Ужесточить карантин в Словении рекомендовал научно-консультативный комитет страны в связи с ростом заболеваемости Covid-19.

"Приостановление общественной жизни будет кратковременным. 12 апреля возобновится реализация плана по смягчению ограничений", - заявил премьер-министр Янез Янша.

По его словам, госслужащие полностью перейдут на удаленную работу. Премьер-министр призвал и бизнес последовать этому примеру.

Второстепенные магазины и сервисы, работающие непосредственно с клиентами, будут закрыты. Школы перейдут на дистанционку.

Кроме того собрание до десяти человек не будут разрешены в период локдауна. Передвигаться можно только в том районе, где проживают граждане, нельзя выезжать за его пределы.

Все религиозные службы будут прекращены, культурные учреждения не будут принимать посетителей.

В период локадуна обязательным будет ношение масок в общественных местах под открытым небом - за исключением занятий спортом в зеленых зонах. Также защитные средства не нужны будут членам одной семьи в транспорте.

Что касается общественного транспорта, то он будет курсировать по графику воскресенья или праздничных дней.

Горнолыжные курорты будут закрыты.

Ранее мы рассказывали, что в Польше ужесточили карантин. Там закрыли салоны красоты и крупные магазины стройматериалов.

Также сообщали, что Украина оказалась в двух шагах от полного локдауна.