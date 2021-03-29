Спецразрешиния аннулировали, согласно указу президента. Фото: geo.gov.ua

Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала специальные разрешения на недропользование (все - нефтегазовые площади) 19 компаниям, согласно введенному президентом Владимиром Зеленским решению Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Приказ №228 от 26 марта распространяется на следующие нефтегазовые площади:

  • Ново-Диканьскую (ООО "Гео Коннект"),
  • Попаснянско-Самарскую (ООО "Эджейн Макро"),
  • Северно-Перещепинскую (ООО "Глобал Гео Инвест"),
  • Ольшанскую (ООО "Транс Сет Гео"),
  • Южно-Свистунковскую (ООО "Эко Газ Альянс"),
  • Южно-Зиньковскую (ООО "Эпивал Энерджи"),
  • Бирковско-Юхновскую (ООО "Гео Пост"),
  • Флеровско-Юбилейную (ООО "Юнолит Ойл"),
  • Руновщинскую (ООО "Профи Нафт"),
  • Боярско-Чапаевскую (ООО "Гео Таргент"),
  • Дружининскую (ООО "Надра Прайд"),
  • Гулаковскую (ООО "Бест Гео Тех"),
  • Зуевскую (ООО "Гео Стенс"),
  • Бутовско-Миргородскую (ООО "Надра Вест Груп"),
  • Лютенско-Будищанскую (ООО "Гео Форс Ойл"),
  • Северно-Федоровскую (ООО "Бест Оил Компани"),
  • Майоровскую (ООО "Надрапростир"),
  • Давидовско-Лелюховскую (ООО "Гео Вертикаль"),
  • Клюшниковскую площади (ООО "Инфо Гео Тренд").

"Внимание СНБО к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", - сказал глава Госгеонедр Роман Опимах.

Напомним, что 19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, которые имеют отношении к пользованию недрами и теперь автоматически теряют лицензии на недропользование в Украине. При этом секретарь Совбеза Алексей Данилов ни словом не упомянул, почему именно у этих компаний забирают лицензии не через суд, а решением СНБО - то есть по сути экспроприируют. 

Также мы сообщали, что все указанные компании проходят по делу компании "Голден Деррик", которую связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким.

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