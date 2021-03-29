Санкции СНБО. Госгеонедр Украины аннулировало 19 разрешений на нефтегазовые площади
Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала специальные разрешения на недропользование (все - нефтегазовые площади) 19 компаниям, согласно введенному президентом Владимиром Зеленским решению Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится на сайте ведомства.
Приказ №228 от 26 марта распространяется на следующие нефтегазовые площади:
- Ново-Диканьскую (ООО "Гео Коннект"),
- Попаснянско-Самарскую (ООО "Эджейн Макро"),
- Северно-Перещепинскую (ООО "Глобал Гео Инвест"),
- Ольшанскую (ООО "Транс Сет Гео"),
- Южно-Свистунковскую (ООО "Эко Газ Альянс"),
- Южно-Зиньковскую (ООО "Эпивал Энерджи"),
- Бирковско-Юхновскую (ООО "Гео Пост"),
- Флеровско-Юбилейную (ООО "Юнолит Ойл"),
- Руновщинскую (ООО "Профи Нафт"),
- Боярско-Чапаевскую (ООО "Гео Таргент"),
- Дружининскую (ООО "Надра Прайд"),
- Гулаковскую (ООО "Бест Гео Тех"),
- Зуевскую (ООО "Гео Стенс"),
- Бутовско-Миргородскую (ООО "Надра Вест Груп"),
- Лютенско-Будищанскую (ООО "Гео Форс Ойл"),
- Северно-Федоровскую (ООО "Бест Оил Компани"),
- Майоровскую (ООО "Надрапростир"),
- Давидовско-Лелюховскую (ООО "Гео Вертикаль"),
- Клюшниковскую площади (ООО "Инфо Гео Тренд").
"Внимание СНБО к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", - сказал глава Госгеонедр Роман Опимах.
Напомним, что 19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, которые имеют отношении к пользованию недрами и теперь автоматически теряют лицензии на недропользование в Украине. При этом секретарь Совбеза Алексей Данилов ни словом не упомянул, почему именно у этих компаний забирают лицензии не через суд, а решением СНБО - то есть по сути экспроприируют.
Также мы сообщали, что все указанные компании проходят по делу компании "Голден Деррик", которую связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким.