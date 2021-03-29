Служба безопасности задержала для допроса еще одного фигуранта дела о "ЧВК" Семена Семенченко, экс-командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной "Гал").

Об этом сообщили командир батальона ОУН Николай Коханивский и активист Юрий Хорт.

Они рассказали, что сегодня в 15:30 состоится заседание в Печерском районном суде Киева, где Виногродскому изберут меру пресечения.

Напомним, 24 марта СБУ заявила о раскрытии нелегальной военной компании - ЧВК. Подозреваемыми в ее организации оказались бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, который раньше был водителем у Семенченко, когда тот воевал в АТО.

Оба получили подозрения по статье "создание незаконного вооруженного формирования". Фабулу этого дела в ее официальной версии "Страна" поясняла в материале "Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко.

Отметим, что Виногродского уже задерживали в ноябре 2017 года. В июле того года он напал на охранника одного из частных сельхозпредприятий на Кировоградщине и его заподозрили в разбойном нападении.

Виногродский – бывший офицер военно-морского флота. В АТО пошел добровольцем. Был командиром батальона "Донбасс" после Семена Семенченко, ушедшего в Верховную Раду, и остался приближенным к новоиспеченному нардепу. Именно под его руководством "Донбасс" оборонял Широкино. Также являлся координатором штаба блокады торговли с ОРДЛО. Подробнее о том, что известно об экс-командире батальона "Донбасс" можно прочитать в нашем материале.