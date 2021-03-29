Президент Украины настаивает на разработке системы "ковид-паспортизации". По мнению главы государства, это поможет сдержать распространение коронавирусной болезни.

Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе селекторного совещания по предотвращению распространения Covid-19, передает пресс-служба главы государства.

"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - заявил Зеленский.

В свою очередь, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.

Ранее Еврокомиссар показал, как будет выглядеть ковидный паспорт Евросоюза, который начнут выдавать с июня. Он будет в виде "сертификата здоровья"

Напомним, В США ввели цифровые "паспорта вакцинации", которые предоставляют уже привитым людям. Оно выглядит в виде приложения для смартфона Excelsior Pass.