В Германии заявили о несостоявшейся в понедельник, 29 марта, видеоконференции лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Об этом со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта сообщает "РИА Новости".

"Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас", - сказал Зайберт.

Напомним, в конце 2020 года Путин обсудил с Макроном новую встречу с Зеленским, но дата непонятна.

Кроме того, "Страна" сообщала, что Зеленский 26 марта сообщил о намерениях позвонить Путину по поводу гибели четырех украинских военных на Донбассе.

Также мы писали о том, что в планах президента России Владимира Путина нет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.