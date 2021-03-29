Во вторник, 30 марта, Верховная Рада соберется сразу на три внеочередных заседания.

Об этом рассказал народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграме.

По его словам, парламентарии на трех внеочередных заседаниях рассмотрят такие вопросы:

Постановления по ситуации на Донбассе; Экономические законы; Постановление по событиям на улице Банковой и довыборы.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуги народа" из-за локдауна отменили традиционное заседание фракции перед внеочередным заседанием Рады.

Перед этим председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что во вторник, 30 марта, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, народные избранники рассмотрят тринадцать вопросов.

Кроме того, мы писали, что завтра Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе.