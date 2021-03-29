Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины готов рассмотреть вопрос о закрытии Российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Киеве если поступит соответствующий запрос.

Об этом представители ведомства сообщили изданию "Радио Свобода".

"СНБО рассмотрит вопрос о прекращении Российским центром науки и культуры работы в Киеве, если поступит соответствующее представление от президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы", - заявили в Совете нацбезопасности и обороны.

Отметим, что Россотрудничество является федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, деятельность которого направлена на развитие отношений РФ с другими странами. Представительство органа в Украине было образовано в 2007 году. Офис расположен по улице Борисоглебская, 2 в Киеве.

Напомним, недавно Российский центр науки и культуры в Киеве на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". В МИД Украины назвали это посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.

9 марта Украина отмечала 207-летие со дня рождения украинского классика. В тот день президент Владимир Зеленский назвал Шевченко "суперзвездой" и призвал украинцев "осознать реальный масштаб его личности".