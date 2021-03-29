Во вторник, 30 марта, погоду в Украине будет определять антициклон Nikole. Поэтому слабые осадки возможны только в Западной Украине, Одесской области и Крыму. На остальной территории страны будет сухо, местами потеплеет до +14 градусов.

Об этом в понедельник, 29 марта, в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"30 марта погоду Украины будет определять антициклон Nikole, который подаст руку восточному антициклону, и они вместе вытеснят сегодняшний влажный одесский циклон дальше в воды Черного моря. Поэтому завтра осадков не предвидится, разве что на западе Украины местами пройдет небольшой дождь, и остатки влажности возможны на в Одесской области и Крыму. Однако все же в большинстве областей будет преобладать сухая погода", - написала Диденко.

По словам синоптика, ветер 30 марта в большинстве областей будет южным, небольшим или умеренным. Температура воздуха во вторник на западе и востоке страны днем поднимется до +​​6...+10 градусов, на остальной территории будет теплее, +10...+14 градусов. Ближайшей ночью в восточных областях задержатся небольшие "минусы".

Диденко рассказала, что в Киеве вторник обещает быть сравнительно теплым, около +10...+12 градусов. Существенных осадков не ожидается.

"Ближайший "взрыв" тепла приходится на 1 апреля, вероятно до +16...+18 градусов. Смело планируйте что-то на открытом воздухе. Однако ближе к выходным воздух посвежеет и станет дождливее", - написала Наталья Диденко.

Напомним, "Страна" писала о том, каким будет апрель-2021 в Украине.

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