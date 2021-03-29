В Полтаве из-за роста заболеваемости Covid-19 местные власти анонсировали усиление карантинных мер в регионе. Об этом заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в понедельник, 29 марта, на аппаратном совещании, передает издание "Новости Полтавщины".

По словам губернатора, в целом в Полтавской области стабильная ситуация с коронавирусом.

"Однако, по некоторым населенным пунктам, в частности, в Полтаве, возникает беспокойство. Скорее всего, с сегодняшнего дня будем проводить комиссию ТЭБ и ЧС и усиливать карантинные меры. Потому что негативная динамика, которую мы наблюдаем сейчас, нас не удовлетворяет", - сообщил глава облгосадминистрации.

По состоянию на 29 марта, Минздрав относит Полтавскую область к "оранжевой" зоне эпидемопасности.

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