Партия "Слуга народа" намерена инициировать пересчет голосов на некоторых избирательных участках в Ивано-Франковской области, где 28 марта по 87-ому округу проходили довыборы в Раду.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в комментарии "Стране".

"Все эти соревнования цифрами экзитполов, параллельных подсчетов, которые вчера не сходились ни у кого. Это уже история прошлой ночи. А сейчас история ЦИК и деятельности Окружной избирательной комиссии, которая устанавливает результаты. Они установили результат по 40% участков — Вирастюк приблизительно на 5% опережает Кошулинского и Шевченко", - сказал Корниенко.

По его словам, в "Слуге народа" планируют и дальше следить за цифрами и бороться за каждый голос.

"Мы будем инициировать пересчет по некоторым участкам и акты составлять, также по некоторым избирательным участкам будем обжаловать результат. Точно есть массив актов зафиксированных нарушений. А там уже победит самый сильный, но я за победу своего кандидата, конечно", — сообщил Корниенко.

Напомним, в округе №87 в Ивано-Франковской по результатам подсчета менее 30% голосов плотной группой идут сразу три человека - кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, свободовец Руслан Кошулинский и кандидат от партии "За будущее", совладелец Буковеля Александр Шевченко.

Также мы писали о том, как снявшаяся с выборов Маруся Зверобой оскорбила не поддержавших Кошулинского избирателей Прикарпатья.